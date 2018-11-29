Карлсен: У Каспарова и Крамника есть право на их дурацкие мнения

Ранее российские шахматисты раскритиковали норвежца за отказ от игры на победу в 12-й партии матча. «Для человека, для чемпиона мира такое просто недопустимо», — сказал тогда Крамник.



На пресс-конференции после тай-брейка Карлсена спросили об этом.



— Как считаете, вы заставили своей игрой сегодня замолчать ваших критиков?



— Я считаю, что принял тогда хорошее решение, учитывая свои шансы [на тай-брейке]. Во время игры тогда я упустил несколько моментов, поэтому несколько недооценил свою позицию. Но я был настроен на тай-брейк, поэтому думаю, что поступил правильно.



Что касается Гарри и Влада, то у них есть право на их дурацкие мнения. Вот и все, что я хотел сказать, — пошутил в конце Карлсен.