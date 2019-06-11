Одноклассники покажут уникальный шахматный турнир Armageddon
Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» и FIDE World Chess проведет прямые трансляции шахматного турнира Armageddon, который пройдет с 10 по 15 июня.
Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» и FIDE World Chess проведет прямые трансляции шахматного турнира Armageddon, который пройдет с 10 по 15 июня.
Формат соревнования включает в себя трехминутные матчи, которые будут проходить в инновационной студии. Интригу и накал борьбы будет поддерживаться данными о пульсе шахматистов и драматичным комментированием.
В турнире примут участие шахматисты из четырех стран, в том числе россияне Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Теймур Раджабов из Азербайджана и другие.
Смотреть турнир можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК. Трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.