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11 июня, источник: Sportmail.ru

Одноклассники покажут уникальный шахматный турнир Armageddon

Социальная сеть Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» и FIDE World Chess проведет прямые трансляции шахматного турнира Armageddon, который пройдет с 10 по 15 июня.

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Формат соревнования включает в себя трехминутные матчи, которые будут проходить в инновационной студии. Интригу и накал борьбы будет поддерживаться данными о пульсе шахматистов и драматичным комментированием.

В турнире примут участие шахматисты из четырех стран, в том числе россияне Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Теймур Раджабов из Азербайджана и другие.

Смотреть турнир можно в группе телеканала «СИЛА» в ОК. Трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

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