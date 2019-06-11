Одноклассники покажут уникальный шахматный турнир Armageddon

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Формат соревнования включает в себя трехминутные матчи, которые будут проходить в инновационной студии. Интригу и накал борьбы будет поддерживаться данными о пульсе шахматистов и драматичным комментированием.

В турнире примут участие шахматисты из четырех стран, в том числе россияне Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Теймур Раджабов из Азербайджана и другие.