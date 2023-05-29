Федор Емельяненко примет участие в шахматном турнире
Российский боец ММА Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске.
Российский боец ММА Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске.
В рамках чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА) пройдет шахматный турнир, в котором примет участие президент союза ММА России Федор Емельяненко, сообщили РИА Новости.
«В рамках чемпионата пройдет шахматный турнир с участием Федора Емельяненко. Соревнования стартуют 3 июня, они откроются матчем с участием Емельяненко. Список бойцов-участников турнира еще согласовывается. Идея о проведении подобных соревнований принадлежит мэру города Максиму Павловичу Ряшину», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.