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15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Емельяненко примет участие в шахматном турнире

Российский боец ММА Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА) пройдет шахматный турнир, в котором примет участие президент союза ММА России Федор Емельяненко, сообщили РИА Новости.

«В рамках чемпионата пройдет шахматный турнир с участием Федора Емельяненко. Соревнования стартуют 3 июня, они откроются матчем с участием Емельяненко. Список бойцов-участников турнира еще согласовывается. Идея о проведении подобных соревнований принадлежит мэру города Максиму Павловичу Ряшину», — говорится в сообщении.

Чемпионат России по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.

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