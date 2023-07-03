ФИДЕ введет систему VAR в шахматах

Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир проходит с 30 июня по 10 июля в селе Корумду.

Использование VAR в шахматах, в соответствии с пресс-релизом ФИДЕ, будет проходить в три этапа:

Апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника; Обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись игры с использованием VAR, которая показывает поведение игроков); Принятие решений.