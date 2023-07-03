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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИДЕ введет систему VAR в шахматах

Система видеопомощи арбитров (VAR) будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир проходит с 30 июня по 10 июля в селе Корумду.

Использование VAR в шахматах, в соответствии с пресс-релизом ФИДЕ, будет проходить в три этапа:

  1. Апелляция одного из игроков к арбитру с целью отметить нарушение соперника;
  2. Обзор и рекомендации VAR (при наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись игры с использованием VAR, которая показывает поведение игроков);
  3. Принятие решений.

Отмечается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.

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