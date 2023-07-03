ФИДЕ введет систему VAR в шахматах
Система видеопомощи арбитров (VAR) будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии.
Система видеопомощи арбитров (VAR) будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии.
Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир проходит с 30 июня по 10 июля в селе Корумду.
Использование VAR в шахматах, в соответствии с пресс-релизом ФИДЕ, будет проходить в три этапа:
Отмечается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков.