В международный день шахмат Непомнящий сыграл матч на глубине 700 метров под землей
Вице-чемпион мира Ян Непомнящий в Норильске установил мировой рекорд, сыграв шахматную партию в руднике «Октябрьский» на глубине 700 метров под уровнем моря.
Вице-чемпион мира Ян Непомнящий в Норильске установил мировой рекорд, сыграв шахматную партию в руднике «Октябрьский» на глубине 700 метров под уровнем моря.
20 июля отмечается Международный день шахмат — в честь праздника российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл партию на глубине норильского рудника.
В необычной шахматной партии в формате «двое на двое» вместе с Непомнящим сразились писатель Александр Цыпкин, а также двое сотрудников рудника «Октябрьский»: токарь Алексей Шнайдер и маркеровщик Дмитрий Соколов. Визит Яна в Норильск был приурочен еще и к празднованию 70-летия города.
«Я поначалу скептически относился к такой идее. Но потом подумал, что было бы прикольно попробовать что-то новое, побывать в необычном месте, поиграть в шахматы», — сказал Непомнящий в интервью «Матч ТВ».
«Условия в норильском руднике оказались более приемлемыми, чем я ожидал. Хотя для финала чемпионата мира подобная площадка не подходит. Не каждый согласится играть в таком замкнутом пространстве. К тому же кислорода здесь меньше, чем на поверхности», — добавил вице-чемпион мира.