В международный день шахмат Непомнящий сыграл матч на глубине 700 метров под землей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bb033ea2136e4ad2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-195959984&hd=2&id=456239084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20 июля отмечается Международный день шахмат — в честь праздника российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл партию на глубине норильского рудника.

В необычной шахматной партии в формате «двое на двое» вместе с Непомнящим сразились писатель Александр Цыпкин, а также двое сотрудников рудника «Октябрьский»: токарь Алексей Шнайдер и маркеровщик Дмитрий Соколов. Визит Яна в Норильск был приурочен еще и к празднованию 70-летия города.

«Я поначалу скептически относился к такой идее. Но потом подумал, что было бы прикольно попробовать что-то новое, побывать в необычном месте, поиграть в шахматы», — сказал Непомнящий в интервью «Матч ТВ».