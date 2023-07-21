Ян Непомнящий: не хочу менять гражданство. Но и выступать за сборную сейчас не очень хочу
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал возможную смену спортивного гражданства.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал возможную смену спортивного гражданства.
Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий сообщил, что не планирует менять спортивное гражданство.
«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий корреспонденту «Чемпионата».
Ранее Непомнящий заявил, что планирует вновь побороться за титул чемпиона мира по шахматам.
В апреле Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню матч за первенство мира.