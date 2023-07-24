В Петербурге задержали судью по шахматам, который оторвал мочку уха коллеге

«В помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту», — говорится в релизе.

На прошлой неделе ночью 63-летнего шахматного судью Сергея Видякина доставили в больницу из клуба «Петровская ладья» на улице Чайковского «со множественными травмы головы и тела и частичной ампутацией мочки уха». Сам Видякин сказал, что не помнит события той ночи, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция отрабатывала несколько версий — по одной из них, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба, который вызвал скорую помощь. Личность попавшего в уголовное дело «коллеги потерпевшего» пока не раскрывается.