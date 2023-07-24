В Петербурге задержали судью по шахматам, который оторвал мочку уха коллеге
Шахматный судья задержан в Петербурге. Его подозревают в нападении на коллегу, которого он избил в ходе пьяной драки и оторвал мочку уха, сообщает региональная полиция.
Шахматный судья задержан в Петербурге. Его подозревают в нападении на коллегу, которого он избил в ходе пьяной драки и оторвал мочку уха, сообщает региональная полиция.
«В помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту», — говорится в релизе.
На прошлой неделе ночью 63-летнего шахматного судью Сергея Видякина доставили в больницу из клуба «Петровская ладья» на улице Чайковского «со множественными травмы головы и тела и частичной ампутацией мочки уха». Сам Видякин сказал, что не помнит события той ночи, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полиция отрабатывала несколько версий — по одной из них, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба, который вызвал скорую помощь. Личность попавшего в уголовное дело «коллеги потерпевшего» пока не раскрывается.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Наказание — до трех лет лишения свободы.