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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский шахматист, выигравший чемпионат Европы, будет выступать за Словению

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев сменил спортивное гражданство и далее будет выступать под флагом Словении, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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9
фотографий

Переход 28-летнего шахматиста под флаг другой страны был зарегистрирован в среду. С 27 июля гроссмейстер может выступать за Словению.

Федосеев в настоящее время занимает 60-е место в мировом рейтинге FIDE, он имеет 2676 очков в своем активе.

Он абсолютный чемпион Европы — 2013 по шахматам среди юношей до 18 лет. Также он третий призер первенства Европы — 2014, третий призер первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет — 2014, финалист Кубка России, четвертьфиналист Кубка мира по шахматам — 2017. В 2021 году Федосеев доходил до полуфинала Кубка мира.

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