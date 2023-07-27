Российский шахматист, выигравший чемпионат Европы, будет выступать за Словению

Переход 28-летнего шахматиста под флаг другой страны был зарегистрирован в среду. С 27 июля гроссмейстер может выступать за Словению.

Он абсолютный чемпион Европы — 2013 по шахматам среди юношей до 18 лет. Также он третий призер первенства Европы — 2014, третий призер первенства мира по шахматам среди юношей до 20 лет — 2014, финалист Кубка России, четвертьфиналист Кубка мира по шахматам — 2017. В 2021 году Федосеев доходил до полуфинала Кубка мира.