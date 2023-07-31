Президент FIDE надеется, что шахматы войдут в культурную программу Игр-2028
Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что каждый день над данным вопросом работает специальная комиссия.
Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что каждый день над данным вопросом работает специальная комиссия.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович выразил надежду, что шахматы войдут в культурную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Наша цель на любой следующей Олимпиаде — стать частью показательных видов спорта или культурной программы. Шахматы могут присутствовать даже в программе Игр в Лос-Анджелесе. Каждый день мы работаем со специальной комиссией, серьезно относимся к этому вопросу, но знаем, что это займет какое-то время», — цитирует Дворковича Inside the Games.
«Моя мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами вне зависимости от формата. Определенно, игры будут проходить в скоростном формате. Мы сможем сохранить свои традиции и, кроме того, иметь свою олимпийскую историю», — добавил глава FIDE.
Шахматы признаны Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта, но ни разу не были представлены на Олимпийских играх. В 2024 году FIDE будет отмечать столетие организации.
Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, шахмат в ее программе не будет.