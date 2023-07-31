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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент FIDE надеется, что шахматы войдут в культурную программу Игр-2028

Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что каждый день над данным вопросом работает специальная комиссия.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович выразил надежду, что шахматы войдут в культурную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Наша цель на любой следующей Олимпиаде — стать частью показательных видов спорта или культурной программы. Шахматы могут присутствовать даже в программе Игр в Лос-Анджелесе. Каждый день мы работаем со специальной комиссией, серьезно относимся к этому вопросу, но знаем, что это займет какое-то время», — цитирует Дворковича Inside the Games.

«Моя мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами вне зависимости от формата. Определенно, игры будут проходить в скоростном формате. Мы сможем сохранить свои традиции и, кроме того, иметь свою олимпийскую историю», — добавил глава FIDE.

Шахматы признаны Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта, но ни разу не были представлены на Олимпийских играх. В 2024 году FIDE будет отмечать столетие организации.

Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, шахмат в ее программе не будет.

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