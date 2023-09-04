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13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Впервые в мужском Суперфинале чемпионата России сыграют две шахматистки

Как сообщается на сайте Федерации шахмат России, шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно примут участие в мужском Суперфинале чемпионата России.

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Источник: FIDE

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Александра Горячкина занимает третье место в рейтинге ФИДЕ после китаянок Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь. В августе Горячкина одержала победу на Кубке мира. Екатерина Лагно — вице-чемпионка мира 2018 года и двукратная чемпионка Европы.

Суперфинал чемпионата России по шахматам состоится в Царском Селе с 30 сентября по 13 октября.

Полный список участников будет объявлен позднее.

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Впервые в мужском Суперфинале чемпионата России сыграют две шахматистки
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