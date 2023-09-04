Впервые в мужском Суперфинале чемпионата России сыграют две шахматистки
Как сообщается на сайте Федерации шахмат России, шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно примут участие в мужском Суперфинале чемпионата России.
Как сообщается на сайте Федерации шахмат России, шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно примут участие в мужском Суперфинале чемпионата России.
«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.
Александра Горячкина занимает третье место в рейтинге ФИДЕ после китаянок Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь. В августе Горячкина одержала победу на Кубке мира. Екатерина Лагно — вице-чемпионка мира 2018 года и двукратная чемпионка Европы.
Суперфинал чемпионата России по шахматам состоится в Царском Селе с 30 сентября по 13 октября.
Полный список участников будет объявлен позднее.