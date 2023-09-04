Впервые в мужском Суперфинале чемпионата России сыграют две шахматистки

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.