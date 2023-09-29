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09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Было очень сложно и страшно». Шахматистка Костенюк — о смене гражданства

Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк заявила, что решение о смене спортивного гражданства с российского на швейцарское далось ей очень нелегко. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

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Источник: РИА "Новости"

Как шахматистке мне всегда хочется сделать сильнейший ход, а тут я понимаю, что тот выбор, который я сделала, то решение, которое приняла, — оно не обязательно сильнейшее или наилучшее. Просто в тот момент, когда я приняла это решение, — летом-осенью 2022 года — я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Раньше я не обращала внимания на это, даже гордилась: вот, российская шахматистка одержала победу на чемпионате мира. А сейчас это все заиграло другими красками. Потому что когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех. И в спорте тоже».

Я одерживала победы, и мне было очень сложно и страшно. Я не хотела быть частью этого. Россия — это моя страна. Именно географически. Это страна, в которой я родилась, на языке которой я разговариваю, где живут мои родственники, мои родители. Ну да, меня так учили, что бросать свою страну в сложные моменты — это неверное решение. Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом — это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня. Я закрываюсь от всего, играю под швейцарским флагом, продолжаю свою карьеру и пытаюсь жить так. Но где-то внутри меня я не могу сказать, что я уверена, что это правильно.

Не сказать, что мне легко сейчас. Иногда я закрываюсь и говорю: я в домике. Но сомнения остаются, они всегда будут. Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос. И просто гуляя по маленьким провинциальным городкам в России, получать удовольствие. Видеть, как Россия меняется к лучшему. Лучшее для меня — это образ жизни. Чтобы куда бы ты ни приехал — люди счастливы, — сказала Костенюк.

Александра Костенюк является одной из самых титулованных шахматисток России. Она остается единственной российской чемпионкой мира в постсоветской истории — этот титул принадлежал ей с сентября 2008 года по декабрь 2010 года. В 2021 году Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам и победительницей первого в истории женского Кубка мира.

С 2024 года Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии. На данный момент 39-летняя шахматистка выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

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