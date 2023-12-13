Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Барселона
Хоккей. НХЛ
14.12
Монреаль
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.12
Айлендерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.12
Нью-Джерси
Бостон
Хоккей. НХЛ
14.12
Колорадо
Баффало
Хоккей. НХЛ
14.12
Лос-Анджелес
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
19:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Магнус Карлсен оштрафован после скандала со снятием с турнира

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации оштрафовала 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена на €10 тысяч за необоснованное снятие с Кубка Синкфилда в прошлом году, сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

После поражения в третьем туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе в сентябре 2022 года гроссмейстер Магнус Карлсен снялся с турнира и сделал заявление, в котором намекнул, что стал жертвой жульничества со стороны соперника. Гроссмейстер Ханс Ниманн, в свою очередь, заявил, что в подростковом возрасте жульничал в нерейтинговых онлайн-шахматных соревнованиях, но категорически отрицал, что когда-либо жульничал в официальном матче за доской.

В FIDE этим вопросом занялась следственная группа Комиссии по честной игре. Они пришли к выводу, что доказательств жульничества со стороны гроссмейстера Ниманна на Кубке Синкфилда 2022 года и других турнирах за доской, сыгранных им за предыдущие три года нет.

Комиссия решила, что Карлсен не виновен по трем пунктам, однако оштрафовала его на €10 тысяч за снятие с заключительного этапа в Сент-Луисе, так как для этого не было веских оснований.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Божович назвал три главные проблемы российского футбола
Магнус Карлсен оштрафован после скандала со снятием с турнира
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь