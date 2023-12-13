Магнус Карлсен оштрафован после скандала со снятием с турнира

После поражения в третьем туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе в сентябре 2022 года гроссмейстер Магнус Карлсен снялся с турнира и сделал заявление, в котором намекнул, что стал жертвой жульничества со стороны соперника. Гроссмейстер Ханс Ниманн, в свою очередь, заявил, что в подростковом возрасте жульничал в нерейтинговых онлайн-шахматных соревнованиях, но категорически отрицал, что когда-либо жульничал в официальном матче за доской.

В FIDE этим вопросом занялась следственная группа Комиссии по честной игре. Они пришли к выводу, что доказательств жульничества со стороны гроссмейстера Ниманна на Кубке Синкфилда 2022 года и других турнирах за доской, сыгранных им за предыдущие три года нет.