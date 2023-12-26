8-летний россиянин выиграл у победителя шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

Источник: ФШР

Игравший черными фигурами Шогджиев, на 34-м ходу предложил ничью повторением хода, но представляющий Узбекистан Вахидов отказался, пробуя делать разные ходы. Согласно движку, который рассчитывает комбинации, фатальным стал ход белым конем на Н-3. После этого Шогджиев за семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.