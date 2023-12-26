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26 декабря, источник: Sportmail.ru

8-летний россиянин выиграл у победителя шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл партию у 28-летнего победителя Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду.

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Источник: ФШР

Игравший черными фигурами Шогджиев, на 34-м ходу предложил ничью повторением хода, но представляющий Узбекистан Вахидов отказался, пробуя делать разные ходы. Согласно движку, который рассчитывает комбинации, фатальным стал ход белым конем на Н-3. После этого Шогджиев за семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.

Ранее в октябре Шогджиев стал победителем на первенстве Азии по блицу среди игроков до 8 лет. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных.

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