8-летний россиянин выиграл у победителя шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл партию у 28-летнего победителя Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду.
Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл партию у 28-летнего победителя Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду.
Игравший черными фигурами Шогджиев, на 34-м ходу предложил ничью повторением хода, но представляющий Узбекистан Вахидов отказался, пробуя делать разные ходы. Согласно движку, который рассчитывает комбинации, фатальным стал ход белым конем на Н-3. После этого Шогджиев за семь ходов довел партию до победы.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.
Ранее в октябре Шогджиев стал победителем на первенстве Азии по блицу среди игроков до 8 лет. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных.