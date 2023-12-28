Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Источник: Федерация шахмат России

Анастасия Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Третье место заняла китаянка Лэй Тинцзе.

По итогам 11 туров Боднарук, Конеру и Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

В первую десятку вошли четыре россиянки — Валентина Гунина, занявшая 7-е место (8 очков), Екатерина Лагно стала 8-й, Александра Горячкина — 9-й, Лея Гарифуллина — 10-й (все — 7,5 очка).

Во второй раз в истории чемпионкой мира по рапиду стала представительница России. До этого в 2021 году победу одержала Александра Костенюк, которая с нынешнего года выступает за Швейцарию.

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду 2023 года и блицу 2019 года, победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России в 2015 году.