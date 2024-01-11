Титулованная российская спортсменка рассказала о своей болезни

В прошлом году врачи подтвердили Гуниной диагноз «волчанка».

В декабре Валентина Гунина стала двукратной чемпионкой мира по блицу. Ранее она выиграла этот турнир в 2012 году.

— Расскажите о своей болезни.

— У меня волчанка. Я почувствовала себя нехорошо шесть лет назад, когда мне было 28. И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни. Мне долго говорили, что это психосоматика, но я логически понимала, что такого не может быть. Особенно когда ты просто не можешь встать с кровати из-за жуткой слабости, испытываешь страшную боль в мышцах, костях и постоянно утомлена. Мне удалось найти хороших специалистов, которые вникли в проблему и комплексно подошли к решению вопроса. Так что хочу сказать спасибо врачам центра им. Сеченова, а также доктору из Одинцовской областной больницы, которая изначально дала мне понять, что со мной происходит.

Я слежу за Селеной Гомес (популярная американская певица и актриса). У нее волчанка, и она принимает ударные дозы препаратов, то худеет, то толстеет. У Гомес была трансплантация почки. Селена делится всем этим с подписчиками, подробно все рассказывает. Тоже готова это сделать — в надежде, что это кому-то поможет. Многие живут с волчанкой и не знают, что у них такой серьезный недуг.

— Могли бы описать свои симптомы?

— Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно. Мне повезло, что брат оказывает большую поддержку. Помог выработать режим, которому я стараюсь следовать изо дня в день. Чищу зубы, принимаю душ, пью кофе, завтракаю. Потом брат берет меня на прогулку, и мы гуляем около двух часов. Я прихожу вымотанная, буквально падаю…

— А ведь еще надо заниматься шахматами…

— Шахматы — это моя мотивация. Оказалось, что я настолько люблю их, что в минуты тренировок или официальных партий порой забываю про болезнь. Мой тренер говорит, что я доползу до занятия и буду тренироваться из-под стола. (смеется.) Все, кто болеет волчанкой, должны найти что-то, что их мотивирует. Мне ничего искать не надо было. Все-таки фанатично занимаюсь шахматами с пяти лет, — приводит слова Гуниной «Спорт Экспресс».

Кроме побед на чемпионате мира, 34-летняя Гунина три раза стала чемпионкой Европы и пять раз выиграла чемпионат России.