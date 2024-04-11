Карякин: Непомнящий остается фаворитом турнира претендентов

«Общий уровень соперников крайне высок и нужно исходить из ситуации. В прошлом туре Яну сильно повезло, когда он вел черными с Прагнанандхе. В партии же с Каруана Ян не рисковал и разыграл очень спокойный вариант. Думаю, решил, что ничья его устраивает, потому что прямой конкурент.



Считаю, что Ян как был фаворитом до турнира, так и остается им сейчас, но конкуренция очень большая. Он уже делит первое место с Гукешем, в спину дышат Каруана, Рамешбабу, нашел свою игру Хикару Накамура. Накал борьбы только возрастает, так что очень важно, как Ян будет заканчивать партии против прямых конкурентов. Вся борьба впереди, посмотрим», — приводит слова Карякина «РИА новости Спорт».