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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Карякин: Непомнящий остается фаворитом турнира претендентов

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Ян Непомнящий остается фаворитом в турнире претендентов на матч за звание чемпиона мира по шахматам.

Источник: РИА "Новости"

В шестом туре россиянин свел вничью партию с американцем Фабиано Каруана. На данный момент в активе Непомнящего четыре очка (две победы, четыре ничьи), он делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии.

«Общий уровень соперников крайне высок и нужно исходить из ситуации. В прошлом туре Яну сильно повезло, когда он вел черными с Прагнанандхе. В партии же с Каруана Ян не рисковал и разыграл очень спокойный вариант. Думаю, решил, что ничья его устраивает, потому что прямой конкурент.

Считаю, что Ян как был фаворитом до турнира, так и остается им сейчас, но конкуренция очень большая. Он уже делит первое место с Гукешем, в спину дышат Каруана, Рамешбабу, нашел свою игру Хикару Накамура. Накал борьбы только возрастает, так что очень важно, как Ян будет заканчивать партии против прямых конкурентов. Вся борьба впереди, посмотрим», — приводит слова Карякина «РИА новости Спорт».

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. Победитель соревнований получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал этот турнир и дважды уступал в матчах за мировую корону — норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля.

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