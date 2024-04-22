Шахматисты играли 60 часов подряд и побили мировой рекорд

29-летний Онакойя играл с Мартинесом на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Нигерийский шахматист устроил матч в рамках благотворительной кампании своей организации Chess in Slums Africa. Спортсмен организовал этот фонд с целью дать образование детям из бедных регионов Африки и в течение игры планировал собрать $1 млн.

«Давайте продемонстрируем миру невероятную силу любви. Вместе мы сможем добиться этого», — написал Онакойя в одной из соцсетей.

Изначально партия должна была продлиться 58 часов, однако в итоге Онакойя и Мартинес завершили марафон ранним утром 20 апреля, преодолев отметку в 60 часов. Прошлое достижение принадлежало норвежцам Халльварду Флатебё и Сьюру Феркигстаду, в 2018 году они сыграли партию длиной в 56 часов, 9 минут и 37 секунд, благодаря чему попали в Книгу рекордов Гиннесса. Представители организации пока никак не прокомментировали новый рекорд.

Матч привлек большое внимание в Нигерии и транслировался в нескольких местах в крупнейшем городе страны — Лагосе. Президент Нигерии Бола Тинубу поздравил Онакойю.

«Я чествую нигерийского чемпиона по шахматам и основателя организации Chess in Slums Africa за его редкий подвиг, но особенно за причину, побудившую его проявить характер — собрать средства для африканских детей, чтобы они могли учиться и играть в шахматы», — приводит слова Тинубу CNN.

По словам представителя нигерийского шахматиста, за первые 20 часов игры было собрано около $22 тыс.