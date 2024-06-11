Аркадий Дворкович прокомментировал отстранение ФШР

"Решение первой инстанции комиссии по этике касается Федерации шахмат России и меня. Оно не касается российских шахматистов, арбитров, клубов. В этом смысле для них ничего не меняется. У нас уже два года действуют правила, заключающиеся в том, что все российские шахматисты могут играть в индивидуальных турнирах, клубных соревнованиях, но без национального флага и гимна.