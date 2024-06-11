18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Аркадий Дворкович прокомментировал отстранение ФШР

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал временное отстранение Федерации шахмат России (ФШР) от членства.

Источник: РИА "Новости"

7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от членства. Глава международной федерации высказался на ту тему.

"Решение первой инстанции комиссии по этике касается Федерации шахмат России и меня. Оно не касается российских шахматистов, арбитров, клубов. В этом смысле для них ничего не меняется. У нас уже два года действуют правила, заключающиеся в том, что все российские шахматисты могут играть в индивидуальных турнирах, клубных соревнованиях, но без национального флага и гимна.

ФИДЕ как международная спортивная федерация действует в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. В индивидуальном порядке российские спортсмены играют во всех турнирах, начиная от континентальных первенств и заканчивая матчами за звание чемпиона мира«, — приводит слова Дворковича “Советский спорт”.

52-летний россиянин Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года, когда сменил на посту руководившего ФИДЕ на протяжении более 20 лет Кирсана Илюмжинова.

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