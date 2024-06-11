Аркадий Дворкович прокомментировал отстранение ФШР
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал временное отстранение Федерации шахмат России (ФШР) от членства.
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал временное отстранение Федерации шахмат России (ФШР) от членства.
7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от членства. Глава международной федерации высказался на ту тему.
"Решение первой инстанции комиссии по этике касается Федерации шахмат России и меня. Оно не касается российских шахматистов, арбитров, клубов. В этом смысле для них ничего не меняется. У нас уже два года действуют правила, заключающиеся в том, что все российские шахматисты могут играть в индивидуальных турнирах, клубных соревнованиях, но без национального флага и гимна.
ФИДЕ как международная спортивная федерация действует в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. В индивидуальном порядке российские спортсмены играют во всех турнирах, начиная от континентальных первенств и заканчивая матчами за звание чемпиона мира«, — приводит слова Дворковича “Советский спорт”.
52-летний россиянин Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года, когда сменил на посту руководившего ФИДЕ на протяжении более 20 лет Кирсана Илюмжинова.