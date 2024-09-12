Гроссмейстер Карякин назначен сенатором от парламента Крыма

Как сообщает РИА Новости, сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин. Предшественник Карякина Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.
Сергей Карякин — уроженец Симферополя. До 2009 на международных соревнованиях он представлял Украину. В возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его рекорд продержался почти 20 лет — в 2021 году его на 2,5 месяца побил Абхиманью Мишра из США.
В 2016 году занял первое место на турнире претендентов, заработав путевку на матч с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону, который проиграл.
Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и блицу 2016 года.