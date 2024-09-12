Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроссмейстер Карякин назначен сенатором от парламента Крыма

Ранее шахматист был избран депутатом крымского парламента от партии «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости, сенатором от парламента Крыма назначен гроссмейстер Сергей Карякин. Предшественник Карякина Сергей Цеков сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента нового созыва.

Сергей Карякин — уроженец Симферополя. До 2009 на международных соревнованиях он представлял Украину. В возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его рекорд продержался почти 20 лет — в 2021 году его на 2,5 месяца побил Абхиманью Мишра из США.

В 2016 году занял первое место на турнире претендентов, заработав путевку на матч с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону, который проиграл.

Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и блицу 2016 года.