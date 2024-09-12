Гроссмейстер Карякин назначен сенатором от парламента Крыма

Сергей Карякин — уроженец Симферополя. До 2009 на международных соревнованиях он представлял Украину. В возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его рекорд продержался почти 20 лет — в 2021 году его на 2,5 месяца побил Абхиманью Мишра из США.