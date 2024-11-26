Гукеш Доммараджу высказался об итогах второй партии с Лижэнем

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году. Тогда 27-летний Анатолий Карпов одержал победу над выигравшим турнир претендентов 47-летним Виктором Корчным,, который к тому моменту являлся лицом без гражданства — он покинул СССР в 1976 году и был лишен гражданства.