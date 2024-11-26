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Гукеш Доммараджу высказался об итогах второй партии с Лижэнем

В Сингапуре продолжается матч за мировую шахматную корону.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Шахматную корону разыгрывают 18-летний индийский гроссмейстер и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь. Вторая партия закончилась ничьей.

«Дебют не стал большим сюрпризом. Это один из актуальных вариантов. Я думаю, что получил довольно удобную позицию. Сделал ничью черными в матче на первенство мира, это всегда приятно», — сказал Доммараджу на послематчевой пресс-конференции.

Первую партию выиграл действующий чемпион мира Лижэнь после 42-го хода. Счет в матче 1,5 — 0,5 в пользу китайца. Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счета будет назначен тай-брейк.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году. Тогда 27-летний Анатолий Карпов одержал победу над выигравшим турнир претендентов 47-летним Виктором Корчным,, который к тому моменту являлся лицом без гражданства — он покинул СССР в 1976 году и был лишен гражданства.