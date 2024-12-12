Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам

Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда, который владел титулом с 2007-го по 2013 год. Доммараджу 18 лет, он стал самым молодым чемпионом мира по классическим шахматам. Ранее самым молодым чемпионом мира был Гарри Каспаров, который в 1985 завоевал мировую шахматную корону в 22 года и 6 месяцев.