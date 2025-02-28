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Ниманн объяснил решение сыграть на шахматном турнире в Москве

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн объяснил решение сыграть в Москве на шахматном турнире «Аэрофлот Опен».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images

«Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя. Мне негде играть, а “Аэрофлот Опен” входит в серию рейтинговых турниров FIDE. Конец истории. Пусть победит сильнейший. Я не получал ни одного приглашения на турниры высшего уровня за три года. У меня было три отозванных без причины приглашения.

Шахматы — это игра, которая объединяла людей на протяжении столетий, служила общим языком для разных культур. Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы по своей сути, это стремление к величию. Я поеду туда, где находятся мои поклонники, чтобы играть на самом высоком уровне, ради любви к игре», — написал Ниманн.

Также 21-летний американец заявил, что он сам оплатил перелет и отель в Москву, а все призовые деньги собирается отдать на благотворительность.

Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В сентябре 2022 года он обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Позже американца обвинили в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях, в том числе в партиях против Карлсена. В октябре 2022 года Ниманн подал иск к Карлсену на 100 млн долларов за клевету, который был отклонен американским судом.

Ханс Ниманн прибыл в Москву в четверг, 27 февраля. По прибытии он выложил фото с Красной площади, сделав селфи на фоне собора Василия Блаженного.

«Аэрофлот Опен» пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.