Ниманн объяснил решение сыграть на шахматном турнире в Москве

«Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя. Мне негде играть, а “Аэрофлот Опен” входит в серию рейтинговых турниров FIDE. Конец истории. Пусть победит сильнейший. Я не получал ни одного приглашения на турниры высшего уровня за три года. У меня было три отозванных без причины приглашения.



Шахматы — это игра, которая объединяла людей на протяжении столетий, служила общим языком для разных культур. Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы по своей сути, это стремление к величию. Я поеду туда, где находятся мои поклонники, чтобы играть на самом высоком уровне, ради любви к игре», — написал Ниманн.