Ниманн объяснил решение сыграть на шахматном турнире в Москве

«Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя. Мне негде играть, а “Аэрофлот Опен” входит в серию рейтинговых турниров FIDE. Конец истории. Пусть победит сильнейший. Я не получал ни одного приглашения на турниры высшего уровня за три года. У меня было три отозванных без причины приглашения.
Шахматы — это игра, которая объединяла людей на протяжении столетий, служила общим языком для разных культур. Фишер играл везде, где ему бросали вызов, и я буду делать то же самое, потому что шахматы по своей сути, это стремление к величию. Я поеду туда, где находятся мои поклонники, чтобы играть на самом высоком уровне, ради любви к игре», — написал Ниманн.
Также 21-летний американец заявил, что он сам оплатил перелет и отель в Москву, а все призовые деньги собирается отдать на благотворительность.
Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В сентябре 2022 года он обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире Champions Chess Tour. Позже американца обвинили в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях, в том числе в партиях против Карлсена. В октябре 2022 года Ниманн подал иск к Карлсену на 100 млн долларов за клевету, который был отклонен американским судом.
Ханс Ниманн прибыл в Москву в четверг, 27 февраля. По прибытии он выложил фото с Красной площади, сделав селфи на фоне собора Василия Блаженного.
«Аэрофлот Опен» пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.