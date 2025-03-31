15-летний россиянин стал одним из самых молодых гроссмейстеров

Артем Усков выиграл два гроссмейстерских турнира подряд, которые проходили в Будапеште. 29 марта 2025 года Артем выполнил звание международного гроссмейстера в 15 лет и 6 дней.
Усков является не только самым молодым международным мастером (IM) в истории России, но и один из самых молодых гроссмейстеров в истории страны.
После турниров в Венгрии Усков прибавил 37 пункта рейтинга и уверенно двигается к отметке 2500. Он является чемпионом мира до 12 лет, также на его счету победа на чемпионате Азии среди юниоров.
Самым молодым гроссмейстером в истории в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней в 2021 году стал американский шахматист индийского происхождения Абхиманью Мишра.