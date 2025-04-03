Стартовал матч за звание чемпионки мира по шахматам

Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий с классическим контролем времени. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, шахматистки сыграют четыре партии в быстрые шахматы. Если и в рапиде победитель не будет выявлен, то соперницы будут играть в блиц. Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро.