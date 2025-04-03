Стартовал матч за звание чемпионки мира по шахматам

Действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и победительница турнира претендентов ее соотечественница Тань Чжунъи сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Шанхае.
После первой партии счет в матче стал 0,5:0,5. Белыми фигурами играла Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи — черными. Вторая партия пройдет 4 апреля и начнется в 10 часов по московскому времени.
Матч за женскую шахматную корону состоит из 12 партий с классическим контролем времени. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, шахматистки сыграют четыре партии в быстрые шахматы. Если и в рапиде победитель не будет выявлен, то соперницы будут играть в блиц. Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро.
Цзюй Вэньцзюнь 34 года, она является обладательницей шахматной короны с 2018 года. Тань Чжунъи 33 года, она становилась чемпионкой мира в 2017 году.
Цзюй Вэньцзюнь — 17-я чемпионка мира по шахматам. Ранее мировой шахматной короной владели несколько отечественных шахматисток. Первой чемпионкой мира стала уроженка Российской империи Вера Менчик, далее титулом владели советские шахматистки Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нонна Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. Под российским флагом чемпионкой мира с 2008-го по 2010 год была Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию.