2013 год стал переломным в карьере Карлсена. Он уверенно обыграл Вишванатана Ананда на его родине в Индии и стал 16-м чемпионом мира, захватив шахматную корону на следующие десять лет. Кроме того, Карлсен успешно выступал в супертурнирах, стабильно обыгрывая элиту мировых шахмат и подтверждая, что его лидерство — не случайность, а система. Именно в 2013 году стало ясно: начинается эра Карлсена, в которой он превосходил соперников почти в любом типе позиций. Магнус изменил образ шахматиста и запустил новую волну интереса к игре — особенно среди молодой аудитории.



* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.