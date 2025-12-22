День в истории: 1 января 2013 года Магнус Карлсен стал рекордсменом по количеству рейтинговых очков

Он превзошел достижение Гарри Каспарова (признан Минюстом России иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму)
— 2851 очко, которое было установлено в 1999 году.
Любопытно, что за четыре года до этого Каспаров* стал личным тренером Карлсена и помог ему пробить отметку в 2800 рейтинговых очков. Считается, что именно это сотрудничество помогло норвежскому вундеркинду устранить ряд уязвимостей в игре, обрести психологию чемпиона и заложить фундамент для будущих побед.
2013 год стал переломным в карьере Карлсена. Он уверенно обыграл Вишванатана Ананда на его родине в Индии и стал 16-м чемпионом мира, захватив шахматную корону на следующие десять лет. Кроме того, Карлсен успешно выступал в супертурнирах, стабильно обыгрывая элиту мировых шахмат и подтверждая, что его лидерство — не случайность, а система. Именно в 2013 году стало ясно: начинается эра Карлсена, в которой он превосходил соперников почти в любом типе позиций. Магнус изменил образ шахматиста и запустил новую волну интереса к игре — особенно среди молодой аудитории.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.