Лагно победила Чжунъи в партии третьего тура турнира претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала победу черными фигурами над китаянкой Тан Чжунъи в третьем туре турнира претенденток на Кипре.
В ходе партии преимущество несколько раз менялось: Лагно уступала инициативу, допустив серьезную ошибку на 35-м ходу, но после добавления времени сумела выровнять положение и довести партию до победы. После трёх туров у россиянки 2 очка.
Турниры среди мужчин и женщин проходят по круговой системе в два круга — 14 туров, каждый игрок встречается с соперником дважды, поочередно играя белыми и черными фигурами. Финальные партии запланированы на 15 апреля, а при необходимости 16 апреля состоится тай-брейк.
Победители мужского и женского турниров претендентов получат право сразиться за звание чемпиона мира с действующими обладателями титулов — Доммараджу Гукешем из Индии и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.