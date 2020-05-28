Роман Дворянкин: Киберспорт пострадал не так сильно, как классический спорт

Источник: РИА "Новости"

— Что уже произошло с рынком киберспорта? Что будет дальше?

— На самом деле, рынок пострадал не так сильно, как классический спорт. Это связано с двумя главными причинами. Первое — в киберспорт можно продолжать играть онлайн, и второе — киберспортивные клубы не так сильно, как клубы традиционного спорта, зависят от офлайн-доходов, то есть выручки от продажи билетов, от спонсорства, которое привязано к матчам, которые проходят. То есть если у киберспортивной команды подписан контракт с каким-то коммерческим спонсором, для него в целом не так важно, проходит матч онлайн или офлайн.

А если у нас речь идет про футбол, то матчей вообще пока не идет, за каждый матч не приходят деньги от билетов, не приходят деньги от спонсоров и так далее. Поэтому киберспорт пострадал, конечно, меньше. У тех турнирных операторов, которым удалось оперативно переформатировать свои турниры обратно в онлайн-формат, каким он и был еще несколько лет назад — это мы сейчас видим на примере той же ESL Pro League [по Counter-Strike: Global Offensive] или ESL One Los Angeles [по Dota 2] — все в целом проходит хорошо. Тем, кто не успел этого сделать, конечно, тяжелее.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456252464&hash=7fda69162f270190&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Выходит, что в киберспорт сейчас еще выгоднее вкладываться?

— Если ответить коротко, то да. [Сейчас] огромный дефицит [околоспортивного] контента. Есть люди, которые раньше привыкли смотреть футбол, хоккей или что-то еще, и только слышали про киберспорт. Сейчас они, возможно, начнут смотреть то, что им предлагается, и, возможно, я бы даже сказал, наверняка, кого-то из них это зацепит. Поэтому да, для киберспорта это действительно очень хороший шанс.

— Пандемия — хорошее время, чтобы присмотреться к рынку киберспорта и найти здесь себе работу?