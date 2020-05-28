Роман Дворянкин: Киберспорт пострадал не так сильно, как классический спорт

— Что уже произошло с рынком киберспорта? Что будет дальше?
— На самом деле, рынок пострадал не так сильно, как классический спорт. Это связано с двумя главными причинами. Первое — в киберспорт можно продолжать играть онлайн, и второе — киберспортивные клубы не так сильно, как клубы традиционного спорта, зависят от офлайн-доходов, то есть выручки от продажи билетов, от спонсорства, которое привязано к матчам, которые проходят. То есть если у киберспортивной команды подписан контракт с каким-то коммерческим спонсором, для него в целом не так важно, проходит матч онлайн или офлайн.
А если у нас речь идет про футбол, то матчей вообще пока не идет, за каждый матч не приходят деньги от билетов, не приходят деньги от спонсоров и так далее. Поэтому киберспорт пострадал, конечно, меньше. У тех турнирных операторов, которым удалось оперативно переформатировать свои турниры обратно в онлайн-формат, каким он и был еще несколько лет назад — это мы сейчас видим на примере той же ESL Pro League [по Counter-Strike: Global Offensive] или ESL One Los Angeles [по Dota 2] — все в целом проходит хорошо. Тем, кто не успел этого сделать, конечно, тяжелее.
— Выходит, что в киберспорт сейчас еще выгоднее вкладываться?
— Если ответить коротко, то да. [Сейчас] огромный дефицит [околоспортивного] контента. Есть люди, которые раньше привыкли смотреть футбол, хоккей или что-то еще, и только слышали про киберспорт. Сейчас они, возможно, начнут смотреть то, что им предлагается, и, возможно, я бы даже сказал, наверняка, кого-то из них это зацепит. Поэтому да, для киберспорта это действительно очень хороший шанс.
— Пандемия — хорошее время, чтобы присмотреться к рынку киберспорта и найти здесь себе работу?
— Мне кажется, что, как бы это ужасно ни звучало, история с пандемией коронавируса никак кардинально не повлияла на то, что происходит в киберспорте с точки зрения кадров. То есть квалифицированных людей как не хватало, так их и не хватает. И, возможно, это будет катализатором, чтобы менеджеры, например, из спортивной индустрии или из индустрии развлечений, которые обладают хорошими компетенциями, которые, к сожалению, пострадали из-за экономических причин, стали востребованы в киберспорте. Если у команд, или у турнирных организаторов, или у любых стейкхолдеров («действующие лица» какого-то проекта. — Прим. ред.) индустрии будет финансовая возможность нанять этих, возможно, более дорогих