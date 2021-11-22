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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионский финниш

Team Spirit — победители Red Bull Flick в Хельсинки.

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Команда и дух

В октябре 2021-го название Team Spirit проникло во все медиа после победы команды на важнейшем турнире по Dota 2. Спустя месяц «спириты» — лучшие в другой дисциплине, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в формате 2v2.

Источник: Red Bull

Магия и молодость

На Red Bull Flick Helsinki Invitational 2021 за Team Spirit выступали 24-летний Виктор somedieyoung Оруджев и 18-летний Борис magixx Воробьев. Кстати, для Оруджева (на фото) турнир стал последним в составе «спиритов».

Источник: Red Bull

Профи и любители

Формат соревнований в Хельсинки подразумевал состязания между профессиональными игроками и любителями. На первый взгляд, исход таких битв был предсказуем. По факту в плей-офф после предварительных раундов из профи-команд смогли пробиться только Team Spirit.

Источник: Red Bull

Падение и взлет

Путь Оруджева и Воробьева к победе не получился легкой прогулкой. В финале верхней части сетки ребята уступили финской команде PardiPoja, продлив свой путь к решающему матчу.

Источник: Red Bull

Планы и реванш

После победы в финале нижней части сетки над польскими любителями из команды swiiiry «спиритов» снова ждала битва с PardiPoja (на фото), которых люто поддерживал зал, заполненный финскими болельщиками.

Источник: Red Bull

Нервы и предел

В финальной схватке Team Spirit против PardiPoja было все: уверенный старт российской команды, шикарный камбэк финнов, упорная борьба в решающем раунде и, к счастью, убийственное преимущество «спиритов» в последней схватке.

На фото: Борис magixx Воробьев.

Источник: Red Bull

Чемпионы и эмоции

«Нельзя позволять эмоциям контролировать тебя, нужно оставаться спокойным, и все должно получиться», — после победы Борис magixx исчерпывающе описал рецепт успеха. Но когда в твоих руках чемпионский кубок, можно позволить себе немножко побыть эмоциональным человеком. Ровно до следующего старта.

Источник: Red Bull
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