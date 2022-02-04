VP позвали Мостового в свой тренировочный лагерь
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой и команда Virtus.pro поспорили в эфире Матч ТВ про киберспорт.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой и команда Virtus.pro поспорили в эфире Матч ТВ про киберспорт.
Неделю назад Александр Мостовой в интервью МК возмутился деньгами, которые теперь крутятся в «этом спорте».
«[Речь идет] о сотнях миллионов! Мне это не очень понятно. Все эти Virtus.pro, NAVI… О каком спорте мы говорим в данном случае? Кому в нашем мире становится лучше от того, что дети с утра до вечера сидят за компьютерами и жмут кнопки? Рошана какого-то ловят, бред… А потом целыми днями сидят в соцсетях — и обсуждают это. А спортивные площадки в это время пустуют. Зачем это поддерживать? Чтобы получить дурачков и дистрофиков, которые нормально с людьми разговаривать не умеют? Я уж не говорю про женщин… Как очевидный итог — посмотрите на уровень наших футболистов, РПЛ держится на иностранцах. Свои все играют в “Доту”, стремятся в киберспортсмены…», — заявил футболист.
В ноябре 2021 Мостовой уже высказывался о киберспорте после победы Team Spirit на The International 10 по Dota 2. Тогда бывший футболист отметил, что не считает такие соревнования настоящим спортом, а также не разделяет увлечение молодежи играми.
Теперь спортивный директор Virtus.pro Иван Lazar' Лазарев (в прошлом — центровой ЦСКА и чемпион баскетбольной Евролиги) и футбольный эксперт Александр Мостовой подискутировали о киберспорте в прямом эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ». Бывший игрок московского «Спартака» заявил, что на самом деле поддерживает начинания геймеров, однако не понимает, почему компьютерные игры ставят в один ряд с традиционными видами спорта. Иван Лазарев объяснил, почему — а заодно пригласил Мостового на тренировочную базу Virtus.pro, чтобы тот своими глазами посмотрел, как и чем живет киберспорт. Футболист принял приглашение.