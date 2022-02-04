VP позвали Мостового в свой тренировочный лагерь

«[Речь идет] о сотнях миллионов! Мне это не очень понятно. Все эти Virtus.pro, NAVI… О каком спорте мы говорим в данном случае? Кому в нашем мире становится лучше от того, что дети с утра до вечера сидят за компьютерами и жмут кнопки? Рошана какого-то ловят, бред… А потом целыми днями сидят в соцсетях — и обсуждают это. А спортивные площадки в это время пустуют. Зачем это поддерживать? Чтобы получить дурачков и дистрофиков, которые нормально с людьми разговаривать не умеют? Я уж не говорю про женщин… Как очевидный итог — посмотрите на уровень наших футболистов, РПЛ держится на иностранцах. Свои все играют в “Доту”, стремятся в киберспортсмены…», — заявил футболист.