Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA

«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что над созданием FIFA ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут», — приводит ТАСС слова нападающего.