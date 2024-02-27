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19:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA

Артем Дзюба на Играх Будущего высказался об идее создания отечественного аналога компьютерной игры FIFA.

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Источник: AP 2023

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба сомневается в хорошем качестве российского аналога компьютерной игры FIFA.

«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что над созданием FIFA ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут», — приводит ТАСС слова нападающего.

Бывший футболист петербургского «Зенита», английского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную России и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава «Газпрома» Алексей Миллер.

35-летний Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, а также вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. У обоих экс-форвардов «Зенита» по 30 голов в составе национальной команды.

 Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA
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