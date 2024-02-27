Дзюба скептически оценил идею создания российского аналога FIFA
Артем Дзюба на Играх Будущего высказался об идее создания отечественного аналога компьютерной игры FIFA.
Артем Дзюба на Играх Будущего высказался об идее создания отечественного аналога компьютерной игры FIFA.
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба сомневается в хорошем качестве российского аналога компьютерной игры FIFA.
«Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что над созданием FIFA ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут», — приводит ТАСС слова нападающего.
Бывший футболист петербургского «Зенита», английского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную России и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава «Газпрома» Алексей Миллер.
35-летний Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, а также вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. У обоих экс-форвардов «Зенита» по 30 голов в составе национальной команды.