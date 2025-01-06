У Чемпиона России по Dota 2 выманили около 600 тысяч рублей

По информации источника, Погребишный лишился около 600 тысяч рублей. В середине декабря с молодым человеком связался злоумышленник, выдав себя за Эмина Антоняна — председателя правления и генерального секретаря Федерации компьютерного спорта России. Мошенник сообщил Погребишному, что произошла утечка данных и предложил сохранить денежные средства, перечислив их на безопасный счет. 23-летний киберспортсмен отправил преступникам 590 тысяч рублей.
Только после того, как Погребишный перечислил деньги, он понял, что его обманули.
Киберспортивную карьеру Погребишный начал в 2020 году. С весны 2024 года Евгений Погребешный играл за HYDRA, а в июне официально присоединился к команде. В составе HYDRA спортсмен вошел в шестерку лучших на European Pro League Season 20. Также Погребишный параллельно выступал за команду Bald Dynasty, с которой стал победителем на Russian Esports Championship 2024 и Russian Esports Cup 2024 и занял четвертое место на Sber Tournament 2024. Летом Евгений также принял участие в турнире CyberEast 2024 в составе сборной России, где завоевал золотую награду.