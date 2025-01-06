У Чемпиона России по Dota 2 выманили около 600 тысяч рублей

Киберспортивную карьеру Погребишный начал в 2020 году. С весны 2024 года Евгений Погребешный играл за HYDRA, а в июне официально присоединился к команде. В составе HYDRA спортсмен вошел в шестерку лучших на European Pro League Season 20. Также Погребишный параллельно выступал за команду Bald Dynasty, с которой стал победителем на Russian Esports Championship 2024 и Russian Esports Cup 2024 и занял четвертое место на Sber Tournament 2024. Летом Евгений также принял участие в турнире CyberEast 2024 в составе сборной России, где завоевал золотую награду.