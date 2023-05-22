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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Трехкратный чемпион мира, велогонщик Кавендиш объявил, что завершит карьеру в конце сезона 2023

Британский велогонщик Марк Кавендиш завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023. Приводит слова Кавешдиша агентство Reuters.

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Источник: Reuters

«Мне всегда нравилось проезжать каждый километр велогонки “Джиро д'Италия”. Я чувствую, что сейчас идеальное время сказать, что это моя последняя “Джиро д'Италия”, а 2023 год станет последним в моей профессиональной карьере», — приводит слова Кавешдиша агентство Reuters.

21 мая британскому велогонщику исполнилось 38 лет. Он является трехкратным чемпионом мира в дисциплине «мэдисон» (2005, 2008, 2016). На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро в «омниуме». Спортсмен завоевал золотую и серебряную медали на чемпионатах мира в 2011 и 2016 году соответственно, по шоссейным велогонкам в групповых стартах.

Кавендиш 53 раза одержал победу на этапах Гранд-тура: трижды он выиграл этапы «Вуэльты», 16 раз — этапы «Джиро д'Италия» и 34 раза — этапы «Тур де Франс». По числу побед на этапах «Тур де Франс» Кавендиш делит рекорд с бельгийским велосипедистом Эдуардом Мерксом.

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