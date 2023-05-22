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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Прославленный велогонщик из «Астаны» завершает карьеру

Многократный победитель этапов Гранд-туров британец Марк Кавендиш, выступающий за «Астану», заявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.

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Источник: AFP 2022

В данный момент британский велогонщик участвует в «Джиро д'Италия» за «Астану». На пресс-конференции Марк Кавендиш сообщил о своем решении завершить карьеру: «До сих пор мне очень нравилось проезжать каждый километр данной гонки, поэтому я чувствую, что это идеальное время, чтобы сказать, что это мое последнее выступление на “Джиро д'Италия” и 2023 год станет моим последним сезоном в качестве профессионального велосипедиста», — сказал Кавендиш, слова которого приводит Франс Пресс.


Кавендишу 38 лет, уроженец острова Мэн является 34-кратным победителем этапов «Тур де Франс», также он выиграл 15 этапов «Джиро д'Италия» и 3 этапа «Вуэльты». По ходу карьеры Кавендиш выигрывал спринтерскую майку всех трех Гранд-туров. В 2011 году британец на чемпионате мира в Копенгагене стал победителем групповой гонки.

Также на его счету три золота чемпионатов мира по велотреку и серебро Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро в омниуме.

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