Прославленный велогонщик из «Астаны» завершает карьеру
Многократный победитель этапов Гранд-туров британец Марк Кавендиш, выступающий за «Астану», заявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.
Многократный победитель этапов Гранд-туров британец Марк Кавендиш, выступающий за «Астану», заявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.
Кавендишу 38 лет, уроженец острова Мэн является 34-кратным победителем этапов «Тур де Франс», также он выиграл 15 этапов «Джиро д'Италия» и 3 этапа «Вуэльты». По ходу карьеры Кавендиш выигрывал спринтерскую майку всех трех Гранд-туров. В 2011 году британец на чемпионате мира в Копенгагене стал победителем групповой гонки.