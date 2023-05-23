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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Павел Сиваков снялся с многодневки «Джиро д’Италия»

Представляющий Францию велогонщик Павел Сиваков из команды INEOS Grenadiers снялся с многодневки «Джиро д'Италия» по ходу 16-го этапа, сообщается в официальном твиттер-аккаунте соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Причины не уточняются. После 15 этапов Сиваков в генеральной классификации занимал 40-е место, уступая лидеру более 40 минут.

Ранее с «Джиро» снялся выступающий под нейтральным флагом россиянин Александр Власов. По данным СМИ, это произошло из-за коронавируса.

Павел Сиваков до марта 2022 представлял Россию на международных соревнованиях.

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