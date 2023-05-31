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20:21 (мск), источник: Sportmail.ru

UCI не допустил к соревнованиям призеров ОИ из России

UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).

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Источник: РИА "Новости"

Войнова, Новолодская и паралимпиец Алексей Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой и приложения 1 к ним. Этот запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

По словам президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, Анастасия Войнова отказалась от нейтрального статуса UCI из-за связи с Росгвардией. Сама спортсменка сообщила, что находится в положении, но намерена вернуться к соревнованиям после рождения ребенка.

Войновой 30 лет, она становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13  — на чемпионатах Европы, 2 — на Европейских играх 2019 года.

23-летняя Новолодская является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером Европейских игр 2019 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года.

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