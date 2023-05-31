UCI не допустил к соревнованиям призеров ОИ из России

Войнова, Новолодская и паралимпиец Алексей Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой и приложения 1 к ним. Этот запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

По словам президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, Анастасия Войнова отказалась от нейтрального статуса UCI из-за связи с Росгвардией. Сама спортсменка сообщила, что находится в положении, но намерена вернуться к соревнованиям после рождения ребенка.

Войновой 30 лет, она становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13 — на чемпионатах Европы, 2 — на Европейских играх 2019 года.