UCI не допустил к соревнованиям призеров ОИ из России
UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).
UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).
Войнова, Новолодская и паралимпиец Алексей Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой и приложения 1 к ним. Этот запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.
По словам президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, Анастасия Войнова отказалась от нейтрального статуса UCI из-за связи с Росгвардией. Сама спортсменка сообщила, что находится в положении, но намерена вернуться к соревнованиям после рождения ребенка.
Войновой 30 лет, она становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13 — на чемпионатах Европы, 2 — на Европейских играх 2019 года.
23-летняя Новолодская является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером Европейских игр 2019 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года.