Российские велогонщики отказываются от предложений других сборных

Ранее стало известно, что спортсмены из России не смогут выступить на чемпионате мира по велоспорту в Глазго из-за проблем с визами и требования британского правительства подписать декларацию с политическими заявлениями. Из-за пропуска этих соревнований велогонщики лишаются возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось. И попытки всех “заботливых” пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».

Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Те спортсмены, которые собираются выступать в нейтральном статусе — патриоты своей страны. Если что-то (в заявлениях) изменится, они все порвут, сожгут и выбросят. Ни в коем случае не будут ничего такого подписывать. Но UCI действует очень деликатно, надо отдать должное. Сначала они взяли под копирку (рекомендации МОК), а потом все повычеркивали, исправили», — добавил Сергей Ковпанец.

Во вторник издание The Times сообщило, что президент UCI Давид Лаппартьен обратился к министру спорта Великобритании по поводу политики допуска российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира. Он отметил, что это может повлиять на шансы проведения новых соревнований по велоспорту в стране.