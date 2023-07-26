Российские велогонщики отказываются от предложений других сборных
Российские спортсмены отвергают попытки переманить их для выступления за другие страны, рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.
Российские спортсмены отвергают попытки переманить их для выступления за другие страны, рассказал главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.
Ранее стало известно, что спортсмены из России не смогут выступить на чемпионате мира по велоспорту в Глазго из-за проблем с визами и требования британского правительства подписать декларацию с политическими заявлениями. Из-за пропуска этих соревнований велогонщики лишаются возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
«У нас сейчас очень молодая сборная, в будущее смотрят с перспективой. Упаднических настроений нет, я бы даже сказал, ничего не изменилось. И попытки всех “заботливых” пригласить выступать за другие страны спортсмены и тренеры пресекли. А попытки такие есть, всем же хочется от медведя себе кусочек отщипнуть», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».
Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов для выступления в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Те спортсмены, которые собираются выступать в нейтральном статусе — патриоты своей страны. Если что-то (в заявлениях) изменится, они все порвут, сожгут и выбросят. Ни в коем случае не будут ничего такого подписывать. Но UCI действует очень деликатно, надо отдать должное. Сначала они взяли под копирку (рекомендации МОК), а потом все повычеркивали, исправили», — добавил Сергей Ковпанец.
Во вторник издание The Times сообщило, что президент UCI Давид Лаппартьен обратился к министру спорта Великобритании по поводу политики допуска российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира. Он отметил, что это может повлиять на шансы проведения новых соревнований по велоспорту в стране.
«Лаппартьен всегда к нам очень хорошо относился, это один из самых лояльных президентов UCI. Велоспорт же один из самых первых допустил нас к международным соревнованиям», — сказал Ковпанец.