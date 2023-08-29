На участников «Вуэльты» злоумышленники планировали вылить 400 литров масла

Во время четвертого этапа «Вуэльты» подозреваемые планировали вылить на участников гонки два контейнера с маслом. Емкости были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен проследовать пелотон. Шланг из контейнеров был направлен непосредственно на дорогу на въезде под мост. С помощью такого несложного механизма злоумышленники планировали сорвать этап веломногодневки.