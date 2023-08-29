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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

На участников «Вуэльты» злоумышленники планировали вылить 400 литров масла

Как сообщает Cyclinguptodate, полицейским удалось предотвратить неприятный инцидент.

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Источник: AP 2023

Во время четвертого этапа «Вуэльты» подозреваемые планировали вылить на участников гонки два контейнера с маслом. Емкости были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен проследовать пелотон. Шланг из контейнеров был направлен непосредственно на дорогу на въезде под мост. С помощью такого несложного механизма злоумышленники планировали сорвать этап веломногодневки.

Испанская полиция в ходе расследования задержала четверых подозреваемых.

После трех этапов на «Вуэльте» лидирует бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step. Накануне, выиграв третий этап после финиша, он врезался в девушку, упал и разбил лицо до крови.

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