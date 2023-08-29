На участников «Вуэльты» злоумышленники планировали вылить 400 литров масла
Как сообщает Cyclinguptodate, полицейским удалось предотвратить неприятный инцидент.
Как сообщает Cyclinguptodate, полицейским удалось предотвратить неприятный инцидент.
Во время четвертого этапа «Вуэльты» подозреваемые планировали вылить на участников гонки два контейнера с маслом. Емкости были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен проследовать пелотон. Шланг из контейнеров был направлен непосредственно на дорогу на въезде под мост. С помощью такого несложного механизма злоумышленники планировали сорвать этап веломногодневки.
Испанская полиция в ходе расследования задержала четверых подозреваемых.
После трех этапов на «Вуэльте» лидирует бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step. Накануне, выиграв третий этап после финиша, он врезался в девушку, упал и разбил лицо до крови.