Международный союз велосипедистов допустил россиянина Лаптева до зарубежных соревнований

«Вопрос решен, 14 сентября пришло письмо из UCI. В нем была изложена позиция, согласно которой Савелий допускается до соревнований. Сейчас он в команде, готовится к стартам», — приводит слова отца спортсмена Григория Лаптева ТАСС.

Лаптева в начале июня лишили возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI. Поводом для отстранения стала имеющаяся у UCI информация о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Лаптев-младший отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения.