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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Международный союз велосипедистов допустил россиянина Лаптева до зарубежных соревнований

Международный союз велосипедистов (UCI) снял с российского велогонщика Савелия Лаптева запрет на выступление на международных соревнованиях.

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Источник: AP 2023

«Вопрос решен, 14 сентября пришло письмо из UCI. В нем была изложена позиция, согласно которой Савелий допускается до соревнований. Сейчас он в команде, готовится к стартам», — приводит слова отца спортсмена Григория Лаптева ТАСС.

Лаптева в начале июня лишили возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI. Поводом для отстранения стала имеющаяся у UCI информация о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Лаптев-младший отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения.

В декабре Лаптев подписал контракт с казахстанской профессиональной командой Astana Qazaqstan Development Team, выступающей в континентальном шоссейном туре. В августе 2022 года в Ульяновске он выиграл бронзу на первенстве России в многодневной гонке. В 2021 году Лаптев стал победителем многодневной велогонки Velo Alanya Junior.

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