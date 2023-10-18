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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская велогонщица Любимова будет выступать за Францию

19-летняя велогонщица Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, сменила российское спортивное гражданство и на международных соревнованиях будет представлять Францию.

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Источник: Reuters

Представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави подтвердил факт смены спортсменкой спортивного гражданства.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова сейчас представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу. Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов», — приводит слова Петави ТАСС.

На чемпионате мира 2021 года, который проходил во Франции, спортсменка показала лучший результат среди россиянок — восьмое место, однако не была включена в итоге в состав команды Олимпийского комитета России. В настоящее время Любимова занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе — среди французских спортсменок.

Российские спортсмены, сменившие гражданство
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