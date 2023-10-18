Российская велогонщица Любимова будет выступать за Францию
19-летняя велогонщица Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, сменила российское спортивное гражданство и на международных соревнованиях будет представлять Францию.
19-летняя велогонщица Валерия Любимова, выступающая в BMX-фристайле, сменила российское спортивное гражданство и на международных соревнованиях будет представлять Францию.
Представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави подтвердил факт смены спортсменкой спортивного гражданства.
«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова сейчас представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу. Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов», — приводит слова Петави ТАСС.
На чемпионате мира 2021 года, который проходил во Франции, спортсменка показала лучший результат среди россиянок — восьмое место, однако не была включена в итоге в состав команды Олимпийского комитета России. В настоящее время Любимова занимает 23-е место в мировом рейтинге и второе — среди французских спортсменок.