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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Убедилась, что в России меня не ценят». Забелинская — о смене гражданства

Трехкратная олимпийская призерка в шоссейном велоспорте Ольга Забелинская объяснила свое решение перейти в сборную Узбекистана. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

43-летняя велогонщица перешла под флаг Узбекистана в 2018 году. До этого она выступала за сборную Россию, в составе которой выиграла три олимпийские медали: две бронзы на Играх в Лондоне в 2012 году и серебро в Рио в 2016 году.

«Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио. Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких — все это и так знают. Все остальные спортсмены — просто серая масса.

Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела… Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.

А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women’s World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.

Я давно не была в России, это правда. И даже не в курсе, какая там сейчас обстановка в спорте. Остается только надеяться, что я ошибаюсь. Так сложилось, что в России у меня осталось мало людей, с которыми я общаюсь. Все близкие живут на Кипре. Там я и провожу основную часть времени, благо все идеально подходит для тренировок», — сказала Забелинская.

Несмотря на возраст, Забелинская планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На предыдущей Олимпиаде в Токио велогонщица заняла девятое место в групповой шоссейной гонке.

«Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась. Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Правда, и ответственность зашкаливает. И поэтому к Парижу я готовлюсь, конечно!» — заявила Забелинская.

Ольга Забелинская является внебрачной дочерью чемпиона олимпийских Игр 1980 год в Москве, российского велогонщика Сергея Сухорученкова.

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