«Убедилась, что в России меня не ценят». Забелинская — о смене гражданства

«Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио. Не буду рассказывать, что этому предшествовало, но я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определенных видов спорта, не буду говорить каких — все это и так знают. Все остальные спортсмены — просто серая масса.



Но тогда это были все-таки больше эмоции, чем осознанное решение. Когда поступило предложение выступать за Узбекистан, я не сразу его приняла, полгода думала, смотрела… Когда наконец состоялась встреча с руководителями федерации велоспорта, то увидела для себя перспективу именно в Узбекистане. Они настолько зарядили меня своим энтузиазмом, что я сразу согласилась на переход без раздумий. Даже несмотря на то, что мне надо было снова переориентироваться на шоссе. Пары для мэдисона на тот момент в Узбекистане просто не было.



А сейчас за пять лет усилиями федерации, министерства спорта и олимпийского комитета появились две пары, женская шоссейная профессиональная команда, которая занимает высокое место в рейтинге UCI, входит в топ-20 и уступает только командам Women’s World Tour. Даже не имея ни одного технического спонсора! В России такое никогда не будет возможно. Да, наверное, ни в одной другой стране.



Я давно не была в России, это правда. И даже не в курсе, какая там сейчас обстановка в спорте. Остается только надеяться, что я ошибаюсь. Так сложилось, что в России у меня осталось мало людей, с которыми я общаюсь. Все близкие живут на Кипре. Там я и провожу основную часть времени, благо все идеально подходит для тренировок», — сказала Забелинская.