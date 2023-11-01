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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Мексиканский велосипедист погиб после падения в ущелье

Мексиканский велогонщик Хесус Алехандро Ольвера Карбахаль погиб в результате падения в ущелье во время гонки Гран-Фондо Наиро Кинтана, которая проходила в Мексике. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Marca

Во время 160-километровой гонки Карбахаль столкнулся с двумя другими велогонщиками, потерял управление и в результате аварии упал в ущелье. Когда спортсмена удалось достать, врачи констатировали его смерть.

«Мы глубоко опечалены потерей Хесуса Алехандро Ольвера Карбахала во время Гран Фондо Наиро Кинтана в Мексике. В настоящее время наши мысли и молитвы с его семьей. Нет слов, которые могли бы выразить нашу печаль по поводу этой трагедии», — говорится в заявлении организаторов.

Карбахаль стал вторым велосипедистом, который погиб во время соревнований в этом году. В июне во время веломногодневки Тур Швейцарии местный велогонщик Джино Медер на спуске потерял контроль над велосипедом и на высокой скорости сорвался в глубокий овраг. Спустя сутки от полученных травм он скончался в больнице.

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Мексиканский велосипедист погиб после падения в ущелье
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