Мексиканский велосипедист погиб после падения в ущелье
Мексиканский велогонщик Хесус Алехандро Ольвера Карбахаль погиб в результате падения в ущелье во время гонки Гран-Фондо Наиро Кинтана, которая проходила в Мексике. Об этом сообщает Marca.
Мексиканский велогонщик Хесус Алехандро Ольвера Карбахаль погиб в результате падения в ущелье во время гонки Гран-Фондо Наиро Кинтана, которая проходила в Мексике. Об этом сообщает Marca.
Во время 160-километровой гонки Карбахаль столкнулся с двумя другими велогонщиками, потерял управление и в результате аварии упал в ущелье. Когда спортсмена удалось достать, врачи констатировали его смерть.
«Мы глубоко опечалены потерей Хесуса Алехандро Ольвера Карбахала во время Гран Фондо Наиро Кинтана в Мексике. В настоящее время наши мысли и молитвы с его семьей. Нет слов, которые могли бы выразить нашу печаль по поводу этой трагедии», — говорится в заявлении организаторов.
Карбахаль стал вторым велосипедистом, который погиб во время соревнований в этом году. В июне во время веломногодневки Тур Швейцарии местный велогонщик Джино Медер на спуске потерял контроль над велосипедом и на высокой скорости сорвался в глубокий овраг. Спустя сутки от полученных травм он скончался в больнице.