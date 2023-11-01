Мексиканский велосипедист погиб после падения в ущелье

Источник: Marca

Во время 160-километровой гонки Карбахаль столкнулся с двумя другими велогонщиками, потерял управление и в результате аварии упал в ущелье. Когда спортсмена удалось достать, врачи констатировали его смерть.

«Мы глубоко опечалены потерей Хесуса Алехандро Ольвера Карбахала во время Гран Фондо Наиро Кинтана в Мексике. В настоящее время наши мысли и молитвы с его семьей. Нет слов, которые могли бы выразить нашу печаль по поводу этой трагедии», — говорится в заявлении организаторов.