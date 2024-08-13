Российский велогонщик Власов выступит в многодневке «Вуэльта»

В состав команды Red Bull Bora Hansgrohe на «Вуэльту» также вошли трехкратный победитель этой гонки словенец Примож Роглич, колумбиец Даниэль Мартинес, немцы Нико Денц и Флориан Липовиц, австриец Патрик Гампер, итальянец Джованни Алеотти и испанец Роджер Адриа.
Ранее Власов снялся с «Тур де Франс» из-за травмы. На девятом этапе российский велогонщик получил перелом лодыжки после падения. Его партнер по команде Примож Роглич также не смог закончить «Тур де Франс» из-за травмы, полученной во время падения на одном из этапов.
«Вуэльта Испании» пройдет с 17 августа по 8 сентября. В прошлом году Власов занял седьмое место в генеральной классификации, а победителем впервые в карьере стал американский велогонщик из команды Team Visma-Lease a Bike Сепп Кусс.
28-летний Власов выступает за команду Red Bull Bora Hansgrohe с 2022 года. В том же году он стал пятым в генеральной классификации «Тур де Франс», а также выиграл многодневки «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии».
В апреле стало известно, что Власов получил нейтральный статус от UCI, но спортсмен не принял участие на Олимпийских играх в Париже.
«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — приводит слова Власова «Матч ТВ».