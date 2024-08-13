Российский велогонщик Власов выступит в многодневке «Вуэльта»



«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — приводит слова Власова «Матч ТВ».