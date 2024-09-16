Велосипедист преодолел полосу с рампами на движущемся поезде: видео

«Это было довольно странное ощущение, потому что фактически всё вокруг меня стояло. Но в то же время в начале я двигался в обратном направлении. Моя голова не очень воспринимала это. Мне пришлось к этому привыкнуть, потому что это совершенно неестественно и очень удивляет.



Первые пару поездок я чувствовал легкую турбулентность в голове — это было что-то нереальное. Кроме того, сам поезд, который двигался не идеально ровными путями, немного шатался. Думаю, в начале я чувствовал что-то вроде сочетания морской, воздушной и горной болезни.



Самым сложным было добиться идеального выполнения всех трюков за один заход. Идея заключалась в том, чтобы снять это одним дублем. Не было места для ошибок. Трасса была узкой, и даже минимально шаткое приземление могло закончиться падением с поезда, что могло иметь серьезные последствия», — сказал Годзиек.



Также Годзиек отметил, что для него было важно наполнить проезд полосы максимальным количеством трюков. Он успешно выполнил двойной тейлвип, фронтфлип и другие технические элементы из BMX-фристайла.