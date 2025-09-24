Гульназ Хатунцева стала членом нового состава Комиссии спортсменов ОКР

Гульназ вошла в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России в июле, и была одной из 53 кандидатов на включение в комиссию. В августе за претендентов в течение трех недель голосовали около 400 спортсменов, действующих чемпионов страны по всем олимпийским дисциплинам. Десять кандидатов, набравшие больше всего голосов, вошли в состав комиссии.