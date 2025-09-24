Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гульназ Хатунцева стала членом нового состава Комиссии спортсменов ОКР

На заседании Исполкома Олимпийского комитета России утвердили новый состав Комиссии спортсменов на ближайшие 4 года. В него вошла гонщица велокоманды «Марафон-Тула», призер Олимпийских игр в Токио — Гульназ Хатунцева.

«Очень рада что была выбрана в состав комиссии спортсменов ОКР нашим спортивным сообществом! Буду работать на благо не только родного мне велоспорта, но и всего Олимпийского движения», — поделилась гонщица.

Гульназ вошла в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России в июле, и была одной из 53 кандидатов на включение в комиссию. В августе за претендентов в течение трех недель голосовали около 400 спортсменов, действующих чемпионов страны по всем олимпийским дисциплинам. Десять кандидатов, набравшие больше всего голосов, вошли в состав комиссии.