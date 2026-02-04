Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Лысенко о бронзе чемпионата Европы: У меня неплохая форма, но ее пока недостаточно, чтобы бороться с лидерами

Алина Лысенко выиграла бронзу на чемпионате Европы по трековому велоспорту в Конье, опередив немку Лию Софи Фридрих в двух заездах из трех.

"После чемпионата Европы мы будем готовиться к этапу Кубка мира в Перте, который будет в начале марта, плюс еще я поеду заключительный день гонок в Москве.

Оцениваю свое выступление в спринте как хорошее. У меня неплохая форма, но в любом случае ее пока недостаточно чтобы бороться с лидерами. Эмоции в любом случае положительные, спасибо всем за поддержку, очень рада что на трибунах был мой тренер, смотрел мое выступление вживую, хотя и не мог быть рядом. Будем работать дальше и готовиться к следующим соревнованиям".