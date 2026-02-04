Алина Лысенко о бронзе чемпионата Европы: У меня неплохая форма, но ее пока недостаточно, чтобы бороться с лидерами

Оцениваю свое выступление в спринте как хорошее. У меня неплохая форма, но в любом случае ее пока недостаточно чтобы бороться с лидерами. Эмоции в любом случае положительные, спасибо всем за поддержку, очень рада что на трибунах был мой тренер, смотрел мое выступление вживую, хотя и не мог быть рядом. Будем работать дальше и готовиться к следующим соревнованиям".