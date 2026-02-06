Сборная России по велоспорту потеряла велосипеды после чемпионата Европы

На чемпионате Европы-2026 российские спортсмены завоевали шесть медалей: две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Алина Лысенко стала чемпионкой в кейрине и бронзовым призёром в спринте, Лев Гонов победил в индивидуальной гонке преследования, Илья Савекин завоевал серебро в скретче, бронза в активе у Яны Бурлаковой в гите на 1 км и Никиты Кирильцева в спринте.