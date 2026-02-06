Сборная России по велоспорту потеряла велосипеды после чемпионата Европы

Сборная России по велоспорту потеряла инвентарь после выступления на чемпионате Европы. Команда приземлилась в Москве, а технику не довезли до Москвы из аэропорта города Конья. Теперь велосипеды вернутся в Россию с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.
"Сборная по велоспорту на треке приземлилась в Москве после успешного выступления на чемпионате Европы в Конье. Однако на ленте выдачи багажа пусто: ни один велосипед не прилетел! Случай для велосипедного спорта не рядовой, такие ситуации бывают.
Но ситуация неприятная — ни одной коробки из всех. Разбираемся с логистикой и авиакомпанией. Ребята дома, а за технику продолжаем держать кулачки!", — сказано в заявлении ФВСР.
На чемпионате Европы-2026 российские спортсмены завоевали шесть медалей: две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Алина Лысенко стала чемпионкой в кейрине и бронзовым призёром в спринте, Лев Гонов победил в индивидуальной гонке преследования, Илья Савекин завоевал серебро в скретче, бронза в активе у Яны Бурлаковой в гите на 1 км и Никиты Кирильцева в спринте.