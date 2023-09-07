Член сборной России находится в тяжелом состоянии после падения с лошади
Член сборной России по конному спорту попала под лошадь во время тренировочных занятий в Краснодарском крае, ее доставили в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.
Член сборной России по конному спорту попала под лошадь во время тренировочных занятий в Краснодарском крае, ее доставили в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел сегодня утром. 16-летняя спортсменка была придавлена лошадью во время утренней тренировки. Девушка находится в тяжелом состоянии, имеется угроза ее жизни. Рассматривается вопрос об ее транспортировке в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.
«Предварительно установлено, что 7 сентября около 09:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь. Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы», — сказано в сообщении прокарутары региона.
Районная прокуратура проведет проверку соблюдения правил безопасности в учреждении при организации занятий конным спортом.