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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Член сборной России находится в тяжелом состоянии после падения с лошади

Член сборной России по конному спорту попала под лошадь во время тренировочных занятий в Краснодарском крае, ее доставили в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.

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Инцидент произошел сегодня утром. 16-летняя спортсменка была придавлена лошадью во время утренней тренировки. Девушка находится в тяжелом состоянии, имеется угроза ее жизни. Рассматривается вопрос об ее транспортировке в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.

«Предварительно установлено, что 7 сентября около 09:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь. Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейкой центральной районной больницы», — сказано в сообщении прокарутары региона.

Районная прокуратура проведет проверку соблюдения правил безопасности в учреждении при организации занятий конным спортом.

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