Член сборной России находится в тяжелом состоянии после падения с лошади

Инцидент произошел сегодня утром. 16-летняя спортсменка была придавлена лошадью во время утренней тренировки. Девушка находится в тяжелом состоянии, имеется угроза ее жизни. Рассматривается вопрос об ее транспортировке в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре.