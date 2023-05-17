Непальский альпинист побил рекорд по числу восхождений на Эверест
Непальский альпинист Ками Рита побил свой мировой рекорд, покорив высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря) в 27-й раз. Об этом сообщает The Hymalayan Times.
Непальский альпинист Ками Рита побил свой мировой рекорд, покорив высочайшую вершину мира Эверест (8 848 м над уровнем моря) в 27-й раз. Об этом сообщает The Hymalayan Times.
53-летний альпинист завершил свой очередной подъем сегодня в 8:30 утра по местному времени (5:45 мск).
Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году. В 2018 году он поднялся на гору в 22-й раз и с тех пор удерживает мировой рекорд по числу восхождений на главную горную вершину планеты.
Рита считает, что его восхождение на Эверест способствует развитию туристической индустрии его родной страны. Непалец также является рекордсменом по количеству восхождений на пики высотой более 8 000 м. Он восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8 201 м), трижды на Манаслу (8 163 м), по одному разу на К2 (Чогори, 8 614 м) и Лхоцзе (8 516 м).