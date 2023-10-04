Южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и теперь отправится в армию

23-летний спортсмен бежал заключительный этап эстафеты и начал праздновать свою триумф еще до финиша, сбавив скорость и победно подняв руки. В итоге Чон упустил победу — его опередил представитель Тайваня, который пересек финальную черту на 0,01 секунды раньше.

«‎Моя ошибка была слишком большой. Мне очень жаль моих товарищей по команде, а также всех, кто меня поддерживал»‎, — сказал Чон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e9a0938cd0cc01d2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239466&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Чон и его товарищи по команде стали обладателями серебряных наград и остались без возможности получить отсрочку от военной службы. По южнокорейским законам все мужчины, включая профессиональных спортсменов, до 28 лет должны пройти обязательную срочную службу в армии, срок которой составляет от полутора до двух лет.

Спортсмен может избежать армии, если будет установлено, что он способствует повышению национального престижа Южной Кореи. Для этого ему достаточно стать обладателем золотой медали на крупном международном турнире.