JETRUSH Extreme Fest: топ-райдеры России покорят акваторию Москвы-реки

Квалификация и финал чемпионата России по BMX-фристайлу впервые в истории пройдут на рампе, которую установят рядом с памятником Петру I прямо на воде Москвы-реки. Соревнования стартуют в 16:00 11 июня. В этот же день вечером выступят топ-райдеры по по Jet Ski-фристайлу и флайборду. Во время яркого шоу спортсмены покажут уникальные трюки на гидроциклах и удивят зрителей настоящими полетами над водой: флайборд-райдеры намерены взлететь на высоту семиэтажного дома.

В полдень 12 июня начнется решающая борьба за кубки JETRUSH. Полное расписание соревнований можно найти на официальном сайте фестиваля.

На JETRUSH Extreme Fest 2024 выступят известные хип-хоп исполнители Levandowskiy & SCHE, HELLA HILLZ, Хаски, певица Эрика Лундмоен и популярные диджеи.

Для посетителей фестиваля, желающих попробовать себя в спорте, будет работать специальная зона с активностями: тренажерами для кроссфита, столами для аэрохоккея, киккера и другими развлечениями. Для самых маленьких будет открыта детская зона.

Для проголодавшихся будут работать фуд-траки со стритфудом и напитками на любой вкус, а для уставших — лаунж-зона с пуфами у воды и панорамными видами на Москву-реку и город.

Билеты на фестиваль (абонементы на оба дня и отдельные билеты на день) можно приобрести на официальном сайте.

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